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Кравчук сделал заявление о новом формате переговоров по Донбассу

3 июня 2021, 20:51
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Переговоры в рамках ТКГ можно перенести из Минска в Польшу, считает Леонид Кравчук.

Кравчук
В ТКГ должны быть представлены должностные лица высокого ранга - Кравчук / УНИАН

В случае переноса переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы появится возможность расширения полномочий переговорщиков. Формат дискуссии можно перенести в Польшу и включить в процесс должностных лиц высокого уровня. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке страны можно было бы перенести на территорию Польши. Однако для реализации такой инициативы нужно согласие всех сторон данного процесса.

По словам политика, после переноса минского процесса можно будет говорить о предоставлении ТКГ более широких полномочий. Речь идет о расширении функций переговорной группы и подключения к участию в переговорах политиков и чиновников самого высокого уровня.Читайте такжеЗеленский запустил процесс "мирного урегулирования конфликта на Донбассе"

"Меняя площадку, можно будет говорить о переформатировании минской площадки для того, чтобы она стала более широкой и предоставить ей более точные полномочия. Сейчас полномочий почти нет, мы больше консультативные вещи провозглашаем. Предоставить полномочия и, возможно, сделать минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу

  • Спикер делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович 28 мая заявил, что Беларусь фактически поддержала РФ, поэтому Минск больше не может быть нейтральной площадкой для переговоров по Донбассу. Решать вопрос о переносе формата из РБ будет уже новое руководство ОБСЕ, однако с такими изменениями должна согласиться и Россия.
  • 2 июня Арестович предупредил, что Украина может отказаться от Минска в качестве переговорной площадки по Донбассу в том случае, если Беларусь допустит боевиков "ЛНР" к проведению так называемого "следственного эксперимента" при участии белорусского блогера Романа Протасевича.
  • В тот же день заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак обвинил Украину в якобы срыве переговорного процесса по Донбассу из-за того, что Киев не собирается вести диалог с "ДНР" и "ЛНР". По его словам, если украинская сторона хочет изменить Минские соглашения, то Киеву якобы следует говорить с "ЛДНР" и обращаться в Совбез ООН.
ТКГ Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса
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