Кравчук сделал заявление о новом формате переговоров по Донбассу

В ТКГ должны быть представлены должностные лица высокого ранга - Кравчук / УНИАН

В случае переноса переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы появится возможность расширения полномочий переговорщиков. Формат дискуссии можно перенести в Польшу и включить в процесс должностных лиц высокого уровня. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке страны можно было бы перенести на территорию Польши. Однако для реализации такой инициативы нужно согласие всех сторон данного процесса.

По словам политика, после переноса минского процесса можно будет говорить о предоставлении ТКГ более широких полномочий. Речь идет о расширении функций переговорной группы и подключения к участию в переговорах политиков и чиновников самого высокого уровня.Читайте такжеЗеленский запустил процесс "мирного урегулирования конфликта на Донбассе"

"Меняя площадку, можно будет говорить о переформатировании минской площадки для того, чтобы она стала более широкой и предоставить ей более точные полномочия. Сейчас полномочий почти нет, мы больше консультативные вещи провозглашаем. Предоставить полномочия и, возможно, сделать минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу