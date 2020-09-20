"Крымчане России не нужны": зачем Путин стягивает войска на полуостров

У президента Владимра Зеленского пояснили действия России в Крыму.
Россия продолжает активно стягивать свои войска в оккупированный Крым, используя полуостров как военный плацдарм и организовывая там учения.
Об этом в эфире канала Украина 24 заявил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич.
Он отметил, что в Крым перебрасывается большое количество нового вооружения.
"Во-первых, это делается перманентно, потому что крымчане не нужны России. Крым нужен только как военный плацдарм на территории Средиземноморского бассейна. Именно поэтому туда было перемещено чрезвычайно большое количество новейшего вооружения в места, где может храниться ядерное оружие", – сказал он.
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По словам Кориневича, еще одной причиной стягивания войск на полуостров являются запланированные военные учения.
"Мы еще имеем случай учений Кавказ-2020, соответственно, в Крым тоже стягиваются российские военные абсолютно из разных регионов России. То есть это еще и угроза COVID-19", – добавил он.
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- Ранее сообщалось, что в Крыму решили ограничить подачу воды в Симферополь и еще 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов.