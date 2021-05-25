Разрыв авиасообщения с Беларусью: Кулеба объяснил причину и назвал выгоду для Украины

Режим Лукашенко без адекватной реакции может пойти еще дальше, считает Дмитрий Кулеба.
Действия Киева по прекращению авиасообщения с Беларусью направлены на защиту украинских граждан, так как поступки режима Александра Лукашенко непредсказуемы. При этом Украина может получить выгоду от решения ЕС, связанного с авиаперелетами в небе над республикой. Европейские компании могут перенаправить свои рейсы в украинское воздушное пространство, и в таком случае именно украинское государство будет получать плату за транзит. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В своем заявлении, опубликованном телеканалом Дом, он рассказал о том, что в ситуации с инцидентом в Минске решение Украины направлено на защиту украинцев.
"Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся о защите наших граждан. И о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила", - сказал Кулеба.
По словам министра, Украина может получить выгоду от решения Евросоюза, рекомендовавшего европейским компаниям прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией. Если авиаперевозчики Европы перенаправят свои рейсы в украинское воздушное пространство, то уже Киев будет получать плату за транзит.Читайте такжеУ Зеленского объявили о полном прекращении авиасообщения с Беларусью
Также он добавил, что решение Киева закрыть небо с Беларусью является принципиальным моментом. Если не предпринимать таких шагов, то режим Лукашенко может пойти на новые опасные действия. Украина должна учитывать все риски и работать над защитой своих граждан.
"Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан. Мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого-то из наших соотечественников, и мы должны их защищать", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью
- Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с республикой Беларусь.
- Во вторник, 25 мая, Кабмин официально закрыл авиасообщение Украины с Беларусью. Решение Киева начинает действовать с 26 мая.
- Причиной таких действий Киева является инцидент в Минске 23 марта, когда белорусские власти посадили самолет рейса Ryanair Афины-Вильнюс в столице Беларуси под предлогом бомбы на борту. В самолете находился белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан силовиками