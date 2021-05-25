Разрыв авиасообщения с Беларусью: Кулеба объяснил причину и назвал выгоду для Украины

Режим Лукашенко в Беларуси непредсказуем, а Украина должна защищать своих граждан - Кулеба / УНИАН

Действия Киева по прекращению авиасообщения с Беларусью направлены на защиту украинских граждан, так как поступки режима Александра Лукашенко непредсказуемы. При этом Украина может получить выгоду от решения ЕС, связанного с авиаперелетами в небе над республикой. Европейские компании могут перенаправить свои рейсы в украинское воздушное пространство, и в таком случае именно украинское государство будет получать плату за транзит. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем заявлении, опубликованном телеканалом Дом, он рассказал о том, что в ситуации с инцидентом в Минске решение Украины направлено на защиту украинцев.

"Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся о защите наших граждан. И о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила", - сказал Кулеба.

По словам министра, Украина может получить выгоду от решения Евросоюза, рекомендовавшего европейским компаниям прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией. Если авиаперевозчики Европы перенаправят свои рейсы в украинское воздушное пространство, то уже Киев будет получать плату за транзит.Читайте такжеУ Зеленского объявили о полном прекращении авиасообщения с Беларусью

Также он добавил, что решение Киева закрыть небо с Беларусью является принципиальным моментом. Если не предпринимать таких шагов, то режим Лукашенко может пойти на новые опасные действия. Украина должна учитывать все риски и работать над защитой своих граждан.

"Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан. Мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого-то из наших соотечественников, и мы должны их защищать", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью