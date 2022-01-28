Кулеба пообщался с делегацией Конгресса США: обсудили агрессию России и санкции

Кулеба провел переговоры с делегаций Конгресса США / фото МИД Украины

В пятницу, 28 января, состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и делегации Конгресса США. Стороны подняли вопрос комплексного сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации, информирует пресс-служба МИД.

Во время встречи Кулеба отметил единство международного сообщества и Украины, которое является ключевым фактором сегодня в сохранении и защите мира. Также министр отметил, что визит высокопоставленных иностранных гостей в Украине играет немалую роль в сдерживании агрессии со стороны России.

"Украина имеет надежную двухпартийную поддержку США на фоне агрессивных действий Российской Федерации. Мы благодарны за эту многолетнюю и единодушную позицию обеих партий Конгресса США", - заявил Дмитрий Кулеба.

Какие темы обсуждали стороны:

воплощение комплексного пакета сдерживания Российской Федерации;

укрепление международной коалиции в поддержку Украины;

пакет жестких санкций против России;

углубление взаимодействия безопасности с нашей страной;

поддержку со стороны США и партнеров стабильности экономики и финансовой системы Украины.

Как отметил Кулеба, единственный способ, которым Российская Федерация может доказать собственное нежелание относительно полномасштабного вторжения на территорию Украины является продолжение ею дипломатических переговоров.

"Он заметил, что завершением российской агрессии против Украины будет не только деэскалация Россией нынешнего напряжения, а полный возврат временно оккупированных РФ территорий Украины, территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма политико-дипломатический путем", - пишет пресс-службу МИД.

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Санкции против России

Как сообщал Главред, в Конгрессе США зарегистрировали новый законопроект о запуске санкций против РФ в случае военной операции российского государства против Украины. Документ включает ограничения против окружения президента Владимира Путина, его друзей, а также предусматривает отключение государства от SWIFT и санкции в отношении проекта Северный поток-2. Инициаторы предлагают принять законопроект до возможной военной операции России против Украины.

Британское правительство также начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину. Предполагается, что Великобритания рассмотрит "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Тем временем Европейский Центробанк предупредил финансовые организации Европы, представленные в России, о рисках, которые для них несут санкции в случае вторжения России в Украину.

В частности, ЕЦБ попросил банки сообщить, какие действия будут предпринимать банки, если российские организации будут отрезаны от системы SWIFT.

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