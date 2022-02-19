Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ срочно посетить Украину

Дмитрий Кулеба призвал тройку ОБСЕ посетить Украину / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ немедленно посетить Украину с целью установления фактов обстрелов на Донбассе со стороны оккупационных войск в рамках механизма раннего предупреждения.

"Я приглашаю тройку ОБСЕ, Анн Линде, Збигнева Рау и Буяра Османи, безотлагательно осуществить визит в Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения, который был активирован Генеральным секретарнм ОБСЕ Хельгой Шмид на прошлой неделе", - написал Кулеба в Twitter.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.

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