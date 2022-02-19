УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский снова предложил Путину провести переговоры

19 февраля 2022, 18:29

Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться, сообщил президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский предложил Путину встречу / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться. Это он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

У него спросили, знает ли он, какие у Путина планы по Украине, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться".

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.

Реклама

Читайте также:

viber
Владимир Зеленский Владимир Путин военная агрессия РФ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский снова предложил Путину провести переговоры». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерДелаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьер Горяча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом нарядеГоряча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом наряде "В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видео"В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видео Как же это бесит: названы главные недостатки каждого знака зодиакаКак же это бесит: названы главные недостатки каждого знака зодиака Украине пора начинать подсчет убытковУкраине пора начинать подсчет убытков
18:46

"Ложиться в гробы украинцы не будут": Зеленский потребовал от Запада "дешевых" денег

18:44

Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ срочно посетить Украину

18:29

Зеленский снова предложил Путину провести переговорыВидео

18:13

Гороскоп на завтра, 20 февраля 2022: Ракам – удачное совпадение, Львам – деньги, Девам – интригиВидео

18:07

Нереально повезет с деньгами в марте 2022: названы 5 счастливчиков гороскопаВидео

Реклама
17:59

На Донбассе боевики готовят кровавые теракты: в ГУР назвали список предприятийВидео

17:14

Арахамия с группой нардепов и западных журналистов попал под обстрел боевиков на Донбассе

17:09

Угроза "смерти" Будапештского меморандума и упрек Западу: что говорил Зеленский в МюнхенеВидео

16:55

Прогноз магнитных бурь на март 2022: опасные дни и полезные советыВидео

16:46

Украина опровергла фейк РФ об обстреле российской территорииВидео

16:15

Приметы на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки и как не попасть в бедуВидео

16:12

В России заявили о взрыве второго снаряда за день в Ростовской областиВидео

16:10

"Помидоры за 79 грн, бананы за 31 грн": эксперты объяснили, почему дорожают фрукты и овощи

15:58

Наемников Вагнера перебросили в Донецк для подрыва жилых домов – разведкаВидео

15:45

Гороскоп на март 2022 года для Весов: много работы, повышение и романтическое знакомствоВидео

15:39

У Байдена пригрозили РФ мгновенными санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

15:24

Украину разогреет до +24°: появился неожиданный прогноз на веснуВидео

15:24

Боевики обстреляли собственные позиции на Донбассе – заявление украинских военныхВидео

15:23

Бряцанье оружием: Путин с Лукашенко под рапорт Шойгу понаблюдали за ракетными учениями

15:08

Самый вкусный красный борщ с одним секретным ингредиентом, который сделает блюдо насыщенно краснымВидео

Реклама
14:50

Угроза нападения России на Украину: Зеленский в Мюнхене встретился с Джонсоном

14:41

Россия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign PolicyВидео

14:41

"Записали видосик": в ОГП раскрыли постановку "эвакуационного видео" боевиковВидео

14:25

Приехали в никуда, детский плач, ни еды, ни туалетов: вывезенные жители ОРДО пожаловались на условия в РФ

14:01

5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объемаФото

13:44

"Весь Мариуполь не спал": россияне и боевики ударили из тяжелого оружия по ПриазовьюВидео

13:35

"Получит еще больше НАТО на своих границах": Столтенберг жестко предостерег РФ не лезть к УкраинеВидео

13:22

"В Сибирь, пусть там пашут": в Ростовскую область массово свозят жителей ОРДЛО, россияне им не радыВидео

13:02

"Он в отчаянии и проигрывает на всех направлениях": Путина сравнили с крысой, загнанной в угол – СМИВидео

12:57

"Зимы не будет": эксперт рассказала, чем грозит Украине изменение климатаВидео

12:41

"Сдержать Путина": Джонсон призвал мир убедить главу Кремля не нападать на УкраинуВидео

12:40

Подготовку реального наступления мы не пропустиммнение

12:12

Когда Великий пост 2022: даты, традиции, календарь питания по дням

12:09

Минские соглашения впали в агонию: Геращенко раскрыл суть "эвакуации" жителей ОРДЛО

12:02

Хлеб в Украине дорожает 3 месяца подряд: когда цена перестанет растиВидео

11:43

В России заявили, что в Ростовской области взорвался снарядВидео

11:41

89% украинцев считают, что ВСУ должны открывать ответный огонь по боевикам - опрос

11:25

Даже пробив Шуфричу, вы не добьётесь измения точки зрения его электоратамнение

11:20

Оккупанты атаковали позиции ВСУ на Донбассе: у украинской армии потериВидео

11:18

"Юра, добивай его": сеть взорвалась мемами на драку Бутусова и ШуфричаВидео

Реклама
10:45

Невероятное везение, прибыль и большая любовь: гороскоп на март 2022 года для ДевВидео

10:29

"Циклон из Атлантики набирает силу": украинцам рассказали, как поменяется погода до начала весныВидео

10:15

Зеленский поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности: с кем встретится и что обсудят

09:44

Львов и Дрогобич под прицелом: эстонская разведка показала карту с городами, которые может обстрелять РоссияВидео

09:43

Какие вещи привлекут деньги и счастье в дом этой весной: что нужно купить уже сейчасВидео

09:40

Более 40% войск РФ на украинской границе находятся в наступательных позициях – СМИВидео

09:10

Главари боевиков Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизациюВидео

09:03

Жена Медведчука Оксана Марченко со спешкой уехала из Украины – СМИВидео

08:41

"Указывает на подготовку к вторжению": из ОРДЛО запретили выезжать мужчинам – омбудсменВидео

08:24

Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у более 31 тысячи жителей УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять