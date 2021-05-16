Кулеба раскрыл планы НАТО в случае военного вторжения РФ в Украину

Украина не входит в НАТО, поэтому блок не будет воевать за Киев с Россией - Кулеба / УНИАН

Украина не ждет, что войска других стран будут помогать государству в случае усиления российско-украинского военного конфликта. Однако Запад должен будет помочь Киеву выстоять в случае реализации подобного сценария. НАТО не начнет войну с Россией, так как Украина не входит в коллективный блок безопасности. При этом украинское государство намерено защищать свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью DW он рассказал о том, что Украина действительно не ждет помощи иностранных войск в случае вторжения российских войск на украинскую территорию. Однако союзники государства должны приложить усилия для того, чтобы Киеву удалось выдержать удар.

"Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну", - сказал Кулеба.Читайте такжеВ НАТО сделали заявление по ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит

При этом дипломат выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс не начнет воевать с Россией, так как Украина не входит в НАТО. Однако украинцы готовы защищать свою территорию.

"Абсолютно. Украина пока не член НАТО, и я бы хотел напомнить, ясно и однозначно, что это наша земля, и мы будем ее защищать, а наши партнеры могут помочь нам в этом, и я уверен, что все так и будет", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Война России и Украины