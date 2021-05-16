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Кулеба раскрыл планы НАТО в случае военного вторжения РФ в Украину

16 мая 2021, 13:10
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Киев не рассчитывает на помощь иностранных войск в случае эскалации военного конфликта с Россией, утверждает Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Украина не входит в НАТО, поэтому блок не будет воевать за Киев с Россией - Кулеба / УНИАН

Украина не ждет, что войска других стран будут помогать государству в случае усиления российско-украинского военного конфликта. Однако Запад должен будет помочь Киеву выстоять в случае реализации подобного сценария. НАТО не начнет войну с Россией, так как Украина не входит в коллективный блок безопасности. При этом украинское государство намерено защищать свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью DW он рассказал о том, что Украина действительно не ждет помощи иностранных войск в случае вторжения российских войск на украинскую территорию. Однако союзники государства должны приложить усилия для того, чтобы Киеву удалось выдержать удар.

"Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну", - сказал Кулеба.Читайте такжеВ НАТО сделали заявление по ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит

При этом дипломат выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс не начнет воевать с Россией, так как Украина не входит в НАТО. Однако украинцы готовы защищать свою территорию.

"Абсолютно. Украина пока не член НАТО, и я бы хотел напомнить, ясно и однозначно, что это наша земля, и мы будем ее защищать, а наши партнеры могут помочь нам в этом, и я уверен, что все так и будет", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Война России и Украины

  • Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев ранее заявил, что потенциальная угроза у украинских границ присутствует, однако уровень угрозы сегодня не указывает на четкие планы России по военному вторжению в Украину. По его словам, Украина не рассчитывает на помощь Запада и будет противостоять противнику своими силами.
  • Журналисты The Washington Post опубликовали материал со ссылкой на исследование, в котором принимали участие бывшие высокопоставленные лица Запада. В статье говорится о том, что Запад поддержит Украину в борьбе с Россией только в том случае, если Киев не будет отвечать на провокации Москвы на Донбассе. Однако если Украина ответит РФ военными действиями, страны западного мира могут прекратить поддержку украинского государства в военной сфере.

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