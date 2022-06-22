"Лежит в луже мочи": Арестович спрогнозировал "страшный" конец Путина

Арестович уверен в "страшном" конце Путина / Фото УНИАН

Конец главы Российской Федерации Владимира Путина будет "страшным", заявил советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью изданию Гордон.

Арестович в сказал, что уверен на 101% в страшном конце российского лидера.

"Страшным (будет конец Путина - Ред.). Уверен на 101%. Как у Сталина (советский диктатор Иосиф Сталин - ред.): человек лежит в луже мочи, а ему не дают оказать помощь, потому что все вздохнули с облегчением. В первую очередь - его ближайшее окружение", - отметил собеседник.

Иосифа Сталина 1 марта 1953 года на даче под Москвой нашли лежащим на полу. 2 марта на дачу приехали врачи, а 6 числа по радио было объявлено о смерти Сталина. Есть разные версии насчет смерти диктатора.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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