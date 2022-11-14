Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным

Эммануэль Макрон / Фото Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Ирана Ибрагимом Райси.

По словам французского лидера, Франция будет и дальше идти по дипломатическому пути, особенно с людьми и странами, которые имеют другие взгляды.

"Дипломатия - это общение с людьми, с которыми вы не согласны. И попытаться сократить эти пробелы и сделать полезную работу", - заявил президент в интервью France Inter.

На вопрос о том, готов ли Макрон и дальше продолжать диалог с Путиным и Райси, он ответил утвердительно.

"Да, необходимо продолжать диалог", - сказал он.

Макрон добавил, что его страна готова поддерживать переговоры между Украиной и РФ, а также продолжать материальную и гуманитарную помощь.

Как сообщал Главред, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте, что поддерживает возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но с условием. По его словам, переговоры будут вести с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готова к миру.

Ранее заместитель руководителя МИД РФ Сергей Руденко заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Киевом. И уже без предварительных условий. Для этого, по его словам, нужна "добрая воля Украины".

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Россия постоянно говорит о возможности переговоров с Украиной, потому что это нужно им для укрепления своей армии и нового наступления на Украину. Такие переговоры стали бы для Путина лишь прикрытием, ни на какие результаты российский диктатор и не ориентируется.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина полностью не отказывалась от переговоров с Россией. По его словам, позиция Киева остается неизменной – для возобновления диалога Россия должна вывести свои войска со всех украинских территорий.

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