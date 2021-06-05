Минкульт "забанил" иностранцев из-за съемок фильма в Крыму

Минкульт внес иностранцев в черный список из-за Крыма / Reuters

Минкульт внес в список граждан, угрожающих национальной безопасности, из-за съемок в оккупированном Россией Крыму трех граждан России и двух граждан Польши, сообщает Представительство Украины в АР Крым в Facebook.

Одним из важных направлений противодействия гибридной агрессии Российской Федерации против Украины на территории временно оккупированного Крыма является реагирование Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым на выявленные факты незаконного посещения полуострова русскими и другими иностранными артистами для т.н. "Культурной" пропаганды.

Так, в мае 2021 Министерство культуры и информационной политики Украины, реагируя на факты съемки в Севастополе военной драмы "Небо" о российских военных в войне в Сирии и в так называемом "международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту" внесло трех граждан Российской Федерации и двух граждан Польши в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В свою очередь Служба безопасности Украины запретила этим иностранцам въезд на территорию Украины сроком на три года.

Соответствующие решения Министерства культуры и информационной политики Украины и Службы безопасности Украины стали реакцией том числе и на обращение Представительства.