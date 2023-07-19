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"Мне не понравилось": Путин начал ныть, вспоминая о первой работе

Ангелина Подвысоцкая
19 июля 2023, 18:16 обновлено 19 июля, 18:35
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Российский диктатор признался, что в студенческие годы работал грузчиком.
Владимир Путин
Владимир Путин назвал свою первую работу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин признался, что когда-то работал на непривычной для себя работе. Эта работа ему очень не понравилась. Путин был настоящим грузчиком. Об этом он лично рассказал во время своего брифинга 19 июля.

Грузчиком он работал еще в молодости в студенческие годы. Ему приходилось таскать мешки.

"Я студентом был, подрабатывал, какие-то жители грузили мы на железнодорожной станции. Но мне это занятие не очень понравилось", - сказал Путин.

видео дня

Двойники Путина

Ранее Сергей Жирнов рассказывал, что двойник может заменить Путина после его смерти. После смерти диктатора РФ власть должна перейти к премьеру. Но если Мышустин не устраивает верхушку, то на публике выпустят двойника Путина с одной целью.

Он также рассказал, откуда Путин берет деньги на содержание своих двойников. Жирнов назвал Путина миллиардером и заявил, что его не волну финанси и расходы.

Жирнов признался, что подобрать двойников диктатору стало легче. Все из-за того, что Путину делали пластические операции.

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