Мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное - Лукашенко

Александр Лукашенко пригрозил миру ядерным оружием / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности разместить на территории Беларуси "ядерное" и "сверхъядерное" оружие.

По его словам, это произойдет в случае определенных шагов со стороны "противников", сообщает агентство "Белта".

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - сказал Лукашенко на полигоне во время совместных учений с Российской Федерацией.

Однако он добавил, что если для Беларуси не будет никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие стране "100 лет не нужно".

Между тем, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", часть из них дислоцируется вблизи украинских границ.

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Отношения Украины и Беларуси

Украинско-белорусские отношения значительно ухудшились после событий августа 2020 года, когда Минск применил чрезмерную силу к мирным протестующим, которые выступили против фальсификаций на президентских выборах, и выдачи России задержанных боевиков ЧВК Вагнера. Украинское следствие считает их причастными к преступлениям в ходе боевых действий на Донбассе.

Украина с ноября 2020 года наряду с Западом не признает Александра Лукашенко легитимным президентом республики Беларусь.

Лукашенко в своей риторике стал полностью поддерживать политику Кремля против Украины. Ранее он объявил о готовности посетить оккупированный Крым и признать полуостров "территорией России".

Государственное телевидение Беларуси нередко публикует пропагандистские видеоматериалы с угрозами и оскорблениями Украины.

При этом Лукашенко угрожает Киеву войной. По его словам, в случае обострения ситуации на Донбассе белорусская армия поддержит Вооруженные силы РФ в противостоянии с армией Украины.

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