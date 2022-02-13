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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины и реакцию США и НАТО на требования России

13 февраля 2022, 08:01

Глава Кремля и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на требования РФ по гарантиям безопасности.

лукашенко, путин
Путин и Лукашенко обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины / УНИАН

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил "ситуацию вокруг Украины" и "гарантии безопасности России" с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров", - сообщили в пресс-службе Лукашенко.

В то же время в пресс-службе Путина уточнили, что глава Кремля и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на требования РФ по гарантиям безопасности.

"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", - уточнили у Путина.

Отметим, в Беларуси в четверг, 10 февраля, стартовали российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022".

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Угрозы Лукашенко Украине

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина зависит от поставок электроэнергии из Беларуси и в случае необходимости он может отключить ее.

Кроме того, Лукашенко пригрозил, что если Киев пойдет на якобы силовой сценарий по освобождению оккупированного Донбасса, армия Беларуси "ответит" Украине вместе с российскими вооруженными силами. Лукашенко не исключил и ядерного удара по Украине в случае обострения отношений России и Запада.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если Беларусь прекратит поставки Украине горюче-смазочных материалов и электричества, то у Киева есть план действий. При этом он отметил, что на сегодняшний день прекращений поставок со стороны Беларуси не зафиксировано.

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