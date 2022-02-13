Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины и реакцию США и НАТО на требования России

Глава Кремля и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на требования РФ по гарантиям безопасности.
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил "ситуацию вокруг Украины" и "гарантии безопасности России" с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
"Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров", - сообщили в пресс-службе Лукашенко.
В то же время в пресс-службе Путина уточнили, что глава Кремля и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на требования РФ по гарантиям безопасности.
"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", - уточнили у Путина.
Отметим, в Беларуси в четверг, 10 февраля, стартовали российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022".
Угрозы Лукашенко Украине
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина зависит от поставок электроэнергии из Беларуси и в случае необходимости он может отключить ее.
Кроме того, Лукашенко пригрозил, что если Киев пойдет на якобы силовой сценарий по освобождению оккупированного Донбасса, армия Беларуси "ответит" Украине вместе с российскими вооруженными силами. Лукашенко не исключил и ядерного удара по Украине в случае обострения отношений России и Запада.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если Беларусь прекратит поставки Украине горюче-смазочных материалов и электричества, то у Киева есть план действий. При этом он отметил, что на сегодняшний день прекращений поставок со стороны Беларуси не зафиксировано.
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