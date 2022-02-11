"Есть другие пути поставок": Данилов высказался об эмбарго от Лукашенко

Данилов высказался о действиях Беларуси / Фото Reuters

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если Беларусь прекратит поставки Украине горюче-смазочных материалов и электричества, то у Киева есть план действий.

Однако на сегодняшний день прекращений поставок со стороны Беларуси не зафиксировано, признался Данилов во время сегодняшнего брифинга.

"У нас есть план действий на любую ситуацию... Сегодня мы не видим прекращения поставок. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину. Если она не будет поставлять, мы знаем, где мы будем брать топливо. Если страна агрессор будет перекрывать море, то у нас есть Европа, будем снабжать железнодорожным путем, получать необходимые объемы из Европы", - заявил Данилов.

Отметим, что Лукашенко сделал и ряд заявлений в ходе интервью с Соловьевым. В частности, он считает, что Украина якобы уже через 15 лет вступит в Союзное государство России и Беларуси. При этом он видит и другие страны в этом объединении.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина зависит от поставок электроэнергии из Беларуси и в случае необходимости он может отключить ее.

Кроме того Лукашенко пригрозил, что если Киев пойдет на якобы силовой сценарий по освобождению оккупированного Донбасса, армия Беларуси "ответит" Украине вместе с российскими вооруженными силами. Лукашенко не исключил и ядерного удара по Украине в случае обострения отношений России и Запада.

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