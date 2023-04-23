"Мы закончим ликвидацию Украины": в Госдуме прямо назвали главную цель РФ

Анатолий Вассерман назвал США "главным спонсором терроризма".

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В Госдуме назвали ликвидацию Украины целью РФ / Коллаж фото УНИАН, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия продолжает уничтожать украинские города. Если раньше в РФ говорили, что российские оккупанты "освобождают" украинский русскоязычный народ, то теперь в Госдуме РФ прямо говорят о том, что главной целью Кремля является ликвидация Украины. Об этом заявил депутат и член комитета по просвещению Госдумы РФ Анатолий Вассерман. Видео уже разлетелось в Сети.

Он цинично назвал США "главным спонсором терроризма" и добавил, что именно после ликвидации Украины Россия планирует вмешаться во внутренние дела Сербии.

"Только когда мы закончим ликвидацию террористической организации Украины и этим покажем, что не готовы мириться с террором и в других местах, только когда главный спонсор терроризма — США — поймет, что дальнейшая поддержка террора не окупается — только тогда мы сможем помочь Сербии вести переговоры о прорыв блокады и о недопустимости этой блокады в дальнейшем", — сказал Вассерман.

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В Госдуме назвали ликвидацию Украины целью РФ / скриншот из видео

Война в Украине

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что силы обороны Украины освободят оккупированный Крым. Согласно данным разведчиков, на полуострове существенно поменялись настроения. После преступление оккупантов РФ в ходе полномасштабной войны даже те, кто был на стороне Кремля, изменили свое мнение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что развязанная Россией против Украины война зашла в тупик. По его словам, Запад не будет оказывать давление на Киев и заставлять Украину идти на компромисс с агрессором. Он призвал Путина вывести войска из Украины, после чего переговоры могут стать возможными.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

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