На миллионной взятке погорел депутат Киевсовета и пятеро его пособников

На взятке попался депутат Киевсовета и пять его сообщников / Facebook.com

Детективы НАБУ в среду, 9 февраля, задержали депутата Киевского городского совета и еще пятерых его пособников при получении взятки в 1,26 млн гривен, сообщает пресс-служба САП.

Следствие установило, что депутат организовал схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в заранее определенных районах. В схеме также участвовали помощник депутата, директор коммунального предприятия и заместители директоров двух КП и приближенное к депутату лицо.

По данным следствия, точки торговли, которые участвуют в торгах, установлены в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах столицы.

"За свои услуги участники преступной схемы просили предоставить 1,39 млн гривен в год. Указанные лица были разоблачены при передаче части оговоренных средств, а именно 1,26 млн гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

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Дело Кузьминых

28 января правоохранители задержали Кузьминых во время получения взятки в 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

2 февраля, Кузьминых попросил временно исключить его из состава фракции Слуга народа с возможностью возвращения, если будет доказана его невиновность.

3 февраля Народного депутата от фракции партии Слуга народа Сергея Кузьминых объявили в розыск. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает его в получении взятки.

7 февраля НАБУ и САП задержали народного депутата от Слуги народа Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении взятки.

В пресс-службе Бюро напомнили, что Кузьминых был в розыске, так как скрывался от правоохранителей. Теперь ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

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