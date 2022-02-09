На миллионной взятке погорел депутат Киевсовета и пятеро его пособников

По данным следствия, точки торговли, которые участвуют в торгах, установлены в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах столицы.
Детективы НАБУ в среду, 9 февраля, задержали депутата Киевского городского совета и еще пятерых его пособников при получении взятки в 1,26 млн гривен, сообщает пресс-служба САП.
Следствие установило, что депутат организовал схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в заранее определенных районах. В схеме также участвовали помощник депутата, директор коммунального предприятия и заместители директоров двух КП и приближенное к депутату лицо.
По данным следствия, точки торговли, которые участвуют в торгах, установлены в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах столицы.
"За свои услуги участники преступной схемы просили предоставить 1,39 млн гривен в год. Указанные лица были разоблачены при передаче части оговоренных средств, а именно 1,26 млн гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.
Дело Кузьминых
28 января правоохранители задержали Кузьминых во время получения взятки в 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
2 февраля, Кузьминых попросил временно исключить его из состава фракции Слуга народа с возможностью возвращения, если будет доказана его невиновность.
3 февраля Народного депутата от фракции партии Слуга народа Сергея Кузьминых объявили в розыск. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает его в получении взятки.
7 февраля НАБУ и САП задержали народного депутата от Слуги народа Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении взятки.
В пресс-службе Бюро напомнили, что Кузьминых был в розыске, так как скрывался от правоохранителей. Теперь ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
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