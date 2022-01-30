"Не лезь не в свое дело": Кулеба признался, что сказал бы Путину при встрече

Дмитрий Кулеба посоветовал Владимиру Путина заниматься делами РФ / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порекомендовал президенту РФ Владимиру Путину не тратить миллионы на войну.

Российскому лидеру следует сконцентрироваться на повышении благосостояния своей страны, заявил дипломат в комментарии VICE News.

Отвечая на вопрос о том, что бы он сказал Путину при встрече, Дмитрий Кулеба сказал:

"Не лезь не в свое дело. Заботься о собственных людях. Если бы он сконцентрировался на будущем России вместо того, что тратить миллионы на ведение войн, то она (РФ - ред.) могла бы быть лучшей страной для жизни. И тогда у Украины будет меньше головной боли".

Глава МИД добавил, сегодня Украина с партнерами работают над тем, чтобы предотвратить наихудший вариант развития событий. Министр отметил, что Путину нельзя позволить получить то, что он хочет, не переходя за "красные линии".

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вновь дал предупреждение президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что любая новая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия.

Также Главред писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, накануне визита в Киев, оценил ситуацию вокруг границ Украины. Как написал Джонсон в Twitter, ситуация "более тревожная". При этом премьер Британии призвал Россию к переговорам.