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Нет никаких "ЛДНР", а оккупированные ОРДЛО – территория Украины: в Раде готовят документ по Донбассу

14 февраля 2022, 15:10
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Украина готовит ответ на возможное признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе.

Верховная Рада Стефанчук
Верховная Рада готовит постановление по оккупированным районам Донбасса и ситуации с "ЛДНР" / УНИАН

В Верховной Раде готовят проект постановления о том, что оккупированные российскими гибридными войсками "ЛДНР" отдельные районы Донбасса являются признанными на мировом уровне территориями Украины. Документ может появиться в парламенте уже в ближайшее время. Признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на официальном уровне вызовет вопросы у международного сообщества. Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук.

В комментарии Вести он рассказал о том, что в Украине нет никакого статуса у "ЛНР" и "ДНР". Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под оккупации, принадлежат Украине, что признано на международном уровне. Решение о признании Россией своих оккупационных администраций на Донбассе вызовет недоумение у всего мира.

Читайте такжеВ России намерены ускорить признание "ЛДНР": Госдума направит обращения к Путину и в МИД"Я начну с того, что у нас нет "ЛНР" и "ДНР", у нас есть так называемые "ЛНР" и "ДНР". Второе – это составляющие Украины в соответствии с территорией, признанной ООН. Третье – что касается голосования в Госдуме (сейчас там продвигают признание отбельных территорий Донбасса частью РФ ) – это не первое и не последнее решение, которое вызовет недоумение всего мира", - сказал Стефанчук.

Кроме того, по его словам, в Раде уже готовят постановление украинского парламента, которое еще раз подтвердит принадлежность отдельных районов Донбасса Украине. Документ могут зарегистрировать в самое ближайшее время.

"Что касается парламента Украины, здесь я более компетентен и знаю, что готовится постановление парламента Украины, которое еще раз подчеркнет принадлежность так называемых "ДНР" и "ЛНР" составляющей частью территориальной целостности Украины. Это постановление готовится, думаю, в конце дня оно будет зарегистрировано", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

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Планы в России по официальному признанию "ЛДНР" на Донбассе

Депутаты Госдумы России от фракции Коммунистической партии 19 января внесли в российский парламент проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" на оккупированном российским государством Донбассе.

В документах речь идет о том, что парламентарии призывают президента признать "образования" на Донбассе в виде "самостоятельных, суверенных и независимых" государств.

Также они просят Путина провести переговоры с руководителями "ДНР" и "ЛНР" для закрепления основ дальнейшего правового сотрудничества.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин не знает о таком документе. Решение будет приниматься в том случае, если состоится голосование в Думе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва пока не будет признавать "ЛДНР". По его словам, они, дескать, сами отозвали результаты своих "референдумов о независимости" в ситуации с подписанием Минских соглашений.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что инициативы о признании Россией "ЛДНР" на Донбассе – это большая игра, направленная на дестабилизацию ситуации. Принятие подобного решения будет означать выход Москвы из Минских соглашений.

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