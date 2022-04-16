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"Нет вообще никаких шансов не оказаться в Гааге": террорист Гиркин пророчит незавидную судьбу Путину

16 апреля 2022, 10:53

Бывший главарь террористов "ДНР" уверен в полном крахе путинского режима.

Гиркин
Террорист Гиркин прочит незавидную судьбу Путину/ rbc.ua

Оккупационные войска России повторяют ошибку нацистской армии Гитлера на Курской дуге, пытаясь окружить Вооруженные силы Украины на Донбассе.

Достичь такой цели практически невозможно, заявил бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

По его словам, в случае поражения в Украине Путина может ждать три сценария: бегство в Китай, суд в Гааге или смерть.

"Сейчас у Путина нет вообще никаких шансов в случае поражения не оказаться в Гааге – если только в Китай сбежит. Итогом этого поражения будет не только распад России, но его полный крах как человека, как государственного деятеля", – заявил Гиркин.

Читайте такжеПутина ждет мучительная смерть: мольфар предсказал итог войны в УкраинеГиркин также рассказал, что в оккупированных Донецке и Луганске прошла тотальная мобилизация. Под нее попали даже профессора вузов, в том числе те, кто старше 50 лет. Более половины мобилизованных, которые уже находятся на фронте, по словам Гиркина, не умеют заряжать автомат.

Ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин разоблачил главу Чечни Рамзана Кадырова во лжи относительно якобы пребывания его наемников в Мариуполе и "штурма" местного завода Азовсталь.

Также Гиркин считает, что российская армия, скорее всего, повторит в Украине позорный путь, который прошел оккупационный корпус Рабоче-Крестьянской Красной Армии во время захватнической Советско-финской войны 1939-1940 годов.

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