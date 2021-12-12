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"Нормандия" возможна и без Путина: посол заявил о вероятности переговоров нормандской "тройки"

12 декабря 2021, 23:13
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Нормандская четверка перейдет в нормандскую тройку.

Нормандский формат
Нормандский формат может состояться без Путина / Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сделал заявление о переговорах в "нормандском" формате.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский может провести нормандскую встречу в Брюсселе. Причем, это вполне возможно без присутствия президента России Владимира Путина, пишет "Зеркало недели".

"В настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы уже в ближайшие дни на саммите ЕС в Брюсселе состоялась первая встреча нашего президента Владимира Зеленского с новым канцлером Олафом Шольцем и президентом Эмманюэлем Макроном в формате нормандская тройка", - заявил посол.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили разблокировку нормандского формата и работу Трехсторонней контактной группы.

Переговоры в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября поговорил по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам дискуссии стороны договорились о перезапуске диалога по Донбассу на уровне нормандской четверки и начале переговоров относительно организации саммита лидеров стран "Нормандии".

Далее Меркель и Макрон провели переговоры по телефоны с президентом РФ Путиным. Глава Кремля обвинил Украину в, дескать, невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились начать диалог по возможности организации встречи в "Нормандии" на уровне глав МИД.

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