Лавров вновь за свое: МИД озвучил итоги нормандской встречи

Кулеба подвел итоги нормандских переговоров / УНИАН

Сегодня состоялись очередные переговоры глав Министерств иностранных дел стран нормандской четверки (Украины, Франции, Германии и России). Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о главных итогах мероприятия.

По его словам, часть разговора была посвящена попыткам Сергея Лаврова завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и ОРДЛО.На что Кулеба заявил, что наша страна "готова говорить с жителями Донбасса", пишет пресс-служба МИД.

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"Определенная часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и так называемыми Донецком и Луганском. Я хочу публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях. Более того, мы стремимся к этому. Но мы не должно говорить с теми незаконными формированиями, которые должным образом не уполномочены представлять интересы украинцев на оккупированных территориях и переселенцев", - отметил министр.

Номандская встреча

Напомним, 30 апреля состоялась видеоконференция в нормандском формате министров Украины, Германии, Франции и Российской Федерации.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главы Министерств иностранных дел стран нормандской четверки (Россия, Германия, Украина, Франция) планируют провести видеоконференцию (из-за пандемии китайского коронавируса) в конце апреля.

По словам Лаврова, будущие переговоры глав МИД нормандской четверки вряд ли принесут какой-то осязаемый результат.