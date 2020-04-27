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Саммита Зеленского, Путина, Меркель и Макрона не будет: Лавров назвал причину

27 апреля 2020, 13:49

Глава МИД России рассказал, почему запланированный ранее нормандский саммит не состоится.

нормандский саммит
Очередной нормандский саммит не состоится / Пресс-служба ОП

О новом саммите лидеров нормандской четверки Ангелы Меркель, Владимира Зеленского, Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока не может быть и речи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, саммит невозможен из-за действий украинской власти и представителей Киева в Трехсторонней контактной группе.

"Следующий саммит планировался на апрель в Берлине. Ни о каком саммите и речи быть не может. Все, что было согласовано в Париже, блокируется в работе контактной группы, в деятельности украинского парламента и правительства Украины по причине той позиции, которую занимают киевские власти", - сказал Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Читайте также"Они из нас сало сделают": в МИД России оценили идею Зеленского изменить "минск"Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главы Министерств иностранных дел стран нормандской четверки (Россия, Германия, Украина, Франция) планируют провести видеоконференцию (из-за пандемии китайского коронавируса) в конце апреля.

По словам Лаврова, будущие переговоры глав МИД нормандской четверки вряд ли принесут какой-то осязаемый результат.

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