"Новая Берлинская стена?": Резников заявил, что Россия признала свою агрессию против Украины

Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР"/ УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что своими действиями по "признанию" террористических республик "Л/ДНР" Россия фактически признала свою агрессию против нашего государства.

По словам Резникова, Украина готова защищать свой суверенитет.

"Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?", - отметил министр в своем Twitter.

Отметим, что Берлинская стена была своеобразным символом "железного занавеса", который разделял социалистический и демократический мир, а физически разделяла западный и восточный Берлин во времена холодной войны.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".

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Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет якобы "миротворцах".

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