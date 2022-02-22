"Новая Берлинская стена?": Резников заявил, что Россия признала свою агрессию против Украины

Министр обороны Украины подчеркнул, что "мы остаемся уверенными и спокойными".
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что своими действиями по "признанию" террористических республик "Л/ДНР" Россия фактически признала свою агрессию против нашего государства.
По словам Резникова, Украина готова защищать свой суверенитет.
"Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?", - отметил министр в своем Twitter.
Отметим, что Берлинская стена была своеобразным символом "железного занавеса", который разделял социалистический и демократический мир, а физически разделяла западный и восточный Берлин во времена холодной войны.
Путин признал "ЛДНР"
21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".
Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.
Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет якобы "миротворцах".
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