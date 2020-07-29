81-летнего Кучму в ТКГ собрались менять на 86-летнего Кравчука

Новости Донбасса - Кучму собрались менять на Кравчука / Главред

Президент Владимир Зеленский предложил назначить на место Леонида Кучмы в контактной группе по Донбассу – еще одного экс-президента Украины Леонида Кравчука.

Об этом украинский лидер заявил сегодня во время открытия нового корпуса детской больницы Охматдет.

Отметим, что Кучма вышел из контактной группы, потому что "устал". Зеленский тоже подтверждает, что работа в группе – "сложная", заседания долгие. Но, тем не менее, заменить 81-летнего Кучму Зеленский предлагает на 86-летнего Кравчука.

Читайте такжеЭксперт рассказал, зачем Путину война на Донбассе и почему он играет роль "миротворца""Это сложная работа – возглавлять такую группу. Там заседания идут по 10-12-15 часов, и люди находят способы сохранить жизни на Донбассе. Это не просто очередная должность, это один из самых сложных кадровых выборов", – заявил Зеленский.

При этом он признался, что Кравчук – не единственный претендент. Еще один вариант – первый замглавы делегации, вице-премьер Алексей Резников, о чем он сам уже заявлял ранее.

"У нас есть несколько претендентов. Один из них – наш вице-премьер-министр Резников. Скажу честно, мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И также есть еще несколько кандидатур… Еще раз хочу сказать, что речь не просто о руководителе, это должна быть команда вместе с руководителем ТКГ. В ближайшие дни появится уже официальное подтверждение", – пообещал Зеленский.

Ранее в украинской делегации объяснили, что означает уход Кучмы и почему ТКГ вслед за ним может покинуть глава российской делегации Борис Грызлов. По словам украинских представителей, уход бывшего президента Украины из ТКГ можно оценить вполне однозначно.