"Обернется крахом путинского режима": российский историк исключил войну между РФ и Украиной

Зубов считает, что нападение на Украину разрушит режимы Путина и Лукашенко / Reuters

Вероятная полномасштабная война с Украиной грозит падением режима президента РФ Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко. Такое мнение высказал известный российский историк и политолог Андрей Зубов.

"Эти необольшевицкие агрессивные силы утонут в полесских болотах и будут развеяны в степях Приазовья. Исход войны очевиден. А очевиден ли он для Кремля? Думаю, что да", – отмечает историк в колонке для НВ.

По его словам, никакой войны между Россией и Украиной не будет, а такие угрозы со стороны Путина и кризис с мигрантами – это попытка восстановить свою репутацию "сильного и опасного игрока", с которым надо договариваться и которого не следует раздражать.

"Война угробит путинский режим, а вот переговоры с Байденом, Джонсоном и другими видными лидерами демократического мира – укрепят его. К этому Кремль и стремится", – отмечает Зубов и предполагает, что теперь Западные страны будут вести диалог с Россией и Беларусью исключительно с позиции силы. В частности, будут вводиться новые санкции, повышаться обороноспособность стран Балтии и Украины.

"Так что войны не будет, но готовиться к ней надо. Потому что если к войне не готовиться, она точно начнется, как в 2014-м", – резюмировал он.

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Что известно о перемещении сил России вблизи границы Украины

Первым о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

Однако в украинской разведке успокаивали, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе не стало больше. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже назвал информацию "сознательной дезинформацией".

Президент Зеленский в обращении 10 ноября назвал перемещение российских войск попыткой психологического давления, которое больше не действует.

Меж тем в России отвергли возможность вторжения в Украину и обвинили Киев в "нагнетании ситуации". По словам первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, Россия "не планирует и никогда не планировала" вторжение на украинскую территорию, но при условии, если "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще".

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