Официально: всем украинцам разрешили убивать российских оккупантов, ответственности не будет

Украинцы могут убивать российских солдат / Reuters

С украинцев сняли все ограничения на использование огнестрельного оружия против российских оккупантов. Таким образом Верховная Рада Украины официально разрешила отстреливать и убивать российских солдат.

Соответствующий закон вступил в силу в среду, 9 марта.

Как известно, комитет 3 марта единогласно проголосовал за то, чтобы снять все ограничения на применение огнестрельного оружия гражданским населением для отпора вооруженной агрессии РФ или другой страны.

Уголовная ответственность за это по украинским законам наступать не будет.

Отметим, ограничения будут действовать только во время военного положения в Украине.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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