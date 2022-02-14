"Она всегда со мной": Зеленский заявил, что его семья не покидала Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья не покидала страну на фоне угрозы вторжения России.

"Моя семья всегда со мной", - отметил президент на брифинге по итогах встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он также осудил политиков, дипломатов и бизнесменов, которые в последние дни покинули страну на чартерах в страхе нападения со стороны РФ.Кроме того, президент считает странным решение о переезде иностранных посольств на Западную Украину.

"Я думаю, что остаются те, кто с нами. Большая ошибка тех посольств, которые переезжают на Западную Украину, потому что нет "Украины западной", есть Украина. Это очень странно, но это их выбор", – заявил Зеленский на брифинге.

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