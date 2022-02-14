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Посольство США эвакуируют из Киева во Львов - СМИ

14 февраля 2022, 07:00
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Эвакуация дипломатов продолжалась даже в воскресенье, 13 февраля. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.

посольство США в Киеве
В Посольстве США в Киеве остается работать технический персонал / Фото УНИАН

Оставшиеся в Украине дипломаты посольства США переезжают работать во Львов. Они вернутся в Киев после того, как позволит ситуация.

Решение о переезде было принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на собеседника в дипломатической службе США.

Отмечается, что эвакуация дипломатов продолжалась даже в воскресенье, 13 февраля.

"Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д.", — сообщил собеседник.

Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.

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"Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности", — рассказал представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности.

В Соединенных Штатах не уточняют, когда возобновится работа посольства в Киеве.

При этом здание посольства в Киеве "не останется заброшенным" — там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.

Тем временем телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что администрация США планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих в течение 24-48 часов.

Отметим, 12 февраля посольство США в Украине подтвердило эвакуацию части дипломатов из страны. Речь идет о сотрудниках, которые не занимают критически важные должности. При этом основная команда должна была остаться в Киеве.

Эвакуация американских дипломатов и риск вторжения России

8 февраля издание BuzzFeed сообщило, что в случае вторжения России в Украину посольство США в Киеве может переехать в один из западных регионов страны.

При этом в Белом доме не планируют массовую эвакуацию американских граждан из Украины на случай российского вторжения, но рекомендуют им покинуть страну.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в частности, во время зимних Олимпийских игр.

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

С позицией США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дату возможного вторжения России на территорию Украины 16 февраля, которую ранее назвали западные СМИ. По его словам, сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

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