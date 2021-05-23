"Ошибочно и безграмотно": в Крыму разразились резкой инициативой в адрес Украины по границам

В аннексированном Крыму призвали "стереть" полуостров с карт Украины / УНИАН

Сопредседатель "Ассамблеи славянских народов Крыма" Роман Чегринец призвал Украину переопределить границы своего государства, чтобы, дескать, оккупированный полуостров перестал обозначаться на картах как украинская территория. При этом он предложил Киеву открыть консульство в захваченной автономной республике.

В комментарии РИА Новости он сказал о том, что разговор Зеленского с Путиным следовало бы начинать с вопросов демаркации границ Украины и внесения изменений в атласы и карты для того, чтобы убрать обозначение Крыма как украинской территории.

"По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория", - заявил Чегринец.Читайте такжеСтало известно о планах Украины по ситуации с водой в Крыму

Также он подчеркнул, что Украине якобы нужно было бы задуматься о том, чтобы открыть консульство в Крыму, куда бы, дескать, обращались украинские туристы.

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