В России сделали прогноз по встрече Зеленского с Путиным и вопросу Крыма

В Совфеде не верят, что Путин и Зеленский смогут о чем-то договориться / УНИАН

Возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским главой государства Владимиром Путиным вряд ли приведет к изменению политики украинского гаранта в отношении России. Киев не сможет наладить диалог с Москвой, так как курс государства направлен на Запад. Зеленский может поднять вопрос о ситуации с Крымом, однако РФ применит свои аргументы. Об этом заявил российский сенатор Сергей Цеков.

"Ориентация на западных партнеров помешает Киеву наладить диалог с Москвой. Желание поддержать свой рейтинг, большая дружба с украинскими националистами - все это может привести к ситуации, когда от Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений на российском направлении", - сказал он в комментарии РИА Новости.

При этом политик полагает, что если Зеленский на встрече с Путиным начнет разговор о ситуации с аннексией Крыма, то россияне расскажут ему историю о якобы "несправедливом" присоединении полуострова к Украине.Читайте такжеУ Путина объявили о готовности говорить с Зеленским по Крыму

"Это не Европа, где можно рассказывать разное. В России всегда знали правду о том, что Крым всегда был частью России, а крымчане считают себя русскими" – подчеркнул Сергей Цеков.

Встреча Зеленского и Путина