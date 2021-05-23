В России сделали прогноз по встрече Зеленского с Путиным и вопросу Крыма

В Совете Федерации не ждут от Зеленского решений, направленных в сторону России.
Возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским главой государства Владимиром Путиным вряд ли приведет к изменению политики украинского гаранта в отношении России. Киев не сможет наладить диалог с Москвой, так как курс государства направлен на Запад. Зеленский может поднять вопрос о ситуации с Крымом, однако РФ применит свои аргументы. Об этом заявил российский сенатор Сергей Цеков.
"Ориентация на западных партнеров помешает Киеву наладить диалог с Москвой. Желание поддержать свой рейтинг, большая дружба с украинскими националистами - все это может привести к ситуации, когда от Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений на российском направлении", - сказал он в комментарии РИА Новости.
При этом политик полагает, что если Зеленский на встрече с Путиным начнет разговор о ситуации с аннексией Крыма, то россияне расскажут ему историю о якобы "несправедливом" присоединении полуострова к Украине.Читайте такжеУ Путина объявили о готовности говорить с Зеленским по Крыму
"Это не Европа, где можно рассказывать разное. В России всегда знали правду о том, что Крым всегда был частью России, а крымчане считают себя русскими" – подчеркнул Сергей Цеков.
Встреча Зеленского и Путина
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сказал о том, что Банковая и Кремль ведут переговоры об организации встречи украинского гаранта с главой РФ Владимиром Путиным.
- Информацию подтвердили и в Кремле: Дмитрий Песков заявил, что в этом направлении переговоры ведет замглавы АП РФ Дмитрий Козак. Однако в Москве пока не уверены в том, что встреча Путина и Зеленского состоится.
- По мнению Зеленского, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, переговоры нужно вести именно с Путиным. Он не исключил вариант, при котором подобный формат дискуссии можно организовать с участием Вашингтона.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Зеленский может договориться с Путиным по ряду вопросов относительно Донбасса.