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Оставил СНБО без земли: первому замглавы Киева вручили подозрение

25 января 2022, 12:27
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Подозрение чиновник получил по делу о праве постоянного пользования участком на улице Щусева.

Николай Поворозник / РБК-Украина

Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение о деле лишения земельного участка аппарата СНБО.

Как сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, подозрение чиновник получил во вторник, 25 января.

"Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО", - сказано в сообщении.

Что известно о деле

По информации Виталия Кличко, в 2019 году власти города прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева, расположенном возле станции метро Сырец. Силами КГГА заброшенная территория была приведена в строй. С участка вывезли мусор, осуществили благоустройство территории и обустроили сквер.

Однако, по словам мэра Киева, СНБО все-таки планирует застроить территорию высотками и продолжает давить на столичные власти посредством правоохранителей.

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Также Кличко рассказал об истории данного проекта.

"В2009 году она была передана аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры", - добавил глава КГГА.

При этом, по его словам, в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, а строительство даже не было начато. Там попросту образовалась стихийная свалка.

Кто такой Поворозник

Николай Поворозник родился 10 апреля 1972 в селе Святец Теофипольского района Хмельницкой области.

В 2006 году он был во главе главного управления по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

1 ноября 2012 получил должность первого заместителя начальника Главного управления - начальника управления регуляторной политики и выдачи документов разрешительного характера Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики.

Также работал заместителем директора Департамента - начальником управления координации региональной экономической политики Департамента экономики и инвестиций КГГА.

В 2013 году возглавил Департамент экономики и инвестиций КГГА. Спустя три года стал замглавы КГГА.

С 2017 года Николай Поворозник работает на должности первого заместителя мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Его подозревают в государственной измене. Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

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