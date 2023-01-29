"Перешли на сторону врага": предатель Медведчук набросился на бывших соратников по Раде

Кум Владимира Путина сыпал обвинениями в адрес своих бывших соратников по пророссийской ОПЗЖ.

Виктора Медведчука показали на росТВ / Скриншот

Лишенный украинского гражданства бывший лидер запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук обвинил своих бывших соратников по фракции в ВР в предательстве.

Он дал первое телевизионное интервью после обмена в эфире государственного пропагандистского российского ТВ. При этом он заявил, что начал работать над созданием нового политического движения, которое будет представлять некую "другую Украину", отметил блогер Денис Казанский.

По словам Медведчука, он якобы потратил несколько месяцев, чтобы собрать команду. Многие люди якобы приехали из Киева. Среди соратников Медведчука оказался скандальный Илья Кива.

"Необходимо, чтобы и в России, и в Украине, и на Западе услышали голос другой Украины. Она есть. Эта та другая Украина должна быть услышана", — утверждает Медведчук.

При этом он сыпал обвинениями в адрес своих бывших соратников по пророссийской ОПЗЖ. Вероятно, куму Путина не понравилось, что они вслед за ним не сбежали в РФ.

"Сегодня часть нашей фракции, и я об этом говорю с огромным сожалением, перекинулась на сторону, как я считаю, врага", — скулил предатель.

Обратим внимание, что Медведчук уже потерял былой лоск. На видео он выглядел явно потрепанным и взлохмаченным, нервно жестикулируя и гримасничая.

Казанский напомнил, что 69-летний Медведчук всю жизнь работал на РФ. Однако все его прожекты были провальными.

Напомним, Украина и Россия 21 сентября провели обмен пленными. Киеву удалось освободить 215 украинских военных. Среди них 5 командиров с Азовстали. В Москву тогда отправили обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука - после длительных допросов и показаний. За одного Медведчука Украина смогла вернуть домой 200 человек.

В конце ноября Виктора Медведчука с женой Оксаной Марченко видели в одном из кафе на набережной Ялты. В Крыму у него, судя по всему, остается вилла на месте противотуберкулезного санатория на побережье. Под Киевом у Медведчука остался особняк с шубохранилищем и "золотой вагон" в стиле Пшонки.

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