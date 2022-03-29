План Украины – это победа и освобождение территорий: Кулеба ответил Путину на угрозу "всех уничтожить"

Украина преследует свои задачи, которые не связаны с планами Путина - Кулеба / Reuters

Российский президент Владимир Путин собирался за несколько суток захватить Киев и большие города Украины, но в реальности ничего не получилось. Он может конструировать какие-то угодно модели, однако у украинского государства свои планы – победа и освобождение территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире телемарафона UA Разом дипломат сказал о том, что сейчас не важно, о чем думает Путин, и кого собирается "добить". Когда он планировал захватить Киев и крупные города Украины, то тоже наверняка думал так же, но на деле вышло по-другому.

По словам главы МИД, Путин может планировать что угодно, однако у Киева есть свои задачи, которые заключаются в победе в войне против России и возвращении своих территорий.

"На самом деле очень небольшое значение имеет то, что думает президент Путин именно сейчас в плане того, кого он "добьет". Я напомню, что он собирался буквально за несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло... Он может строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее издание The Times сообщило, что российский олигарх Роман Абрамович прибыл в Россию и якобы передал главе РФ Владимиру Путину записку от президента Украины Владимира Зеленского, в которой речь шла о требованиях Киева по прекращению военных действий. Путин, дескать, пришел в ярость и заявил: "Передайте ему, что я их уничтожу".