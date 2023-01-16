Победа Украины в 2023-м и заход ВСУ в Россию: Подоляк сделал прогноз об исходе войны

Силы обороны Украины восстановят территориальную целостность государства в границах 1991 года, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Войска Украины не будут заходить на территорию агрессора РФ, в этом нет необходимости - Подоляк / Коллаж Офис президента, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украина победит Россию в войне уже в 2023 году. Украинская армия выйдет на границы 1991 года. Силы обороны Украины не будут заходить на территорию страны-агрессора РФ, поскольку у Киева нет такого объема ресурсов, чтобы контролировать потребности местного населения. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью российскому оппозиционному изданию Republic он рассказал о том, что Украина не планирует вводить войска на территорию агрессора России. По мнению чиновника, это нецелесообразно, поскольку у Киева нет ресурсов для того, чтобы контролировать потребности российского населения.

"Нам заходить в РФ бессмысленно, потому что мы не сможем контролировать потребности местного населения. У нас не будет такого объема ресурсов", - считает Подоляк.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что полномасштабная война России против Украины закончится победой Киева уже в текущем 2023 году. Украинская армия выйдет на международно признанные границы по состоянию на 1991 год.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сделал прогноз, согласно которому армия Украины в марте пойдет в масштабное наступление.

Цель – освобождение всех своих территорий от Крыма до Донбасса. Киев одержит окончательную победу в войне с Москвой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что 2023-й год станет годом наступления ВСУ. Как утверждает чиновник, таком сценарию развития событий поспособствует усиление атакующей мощи украинских войск западными поставками вооружений, среди которых БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Далее, по мнению Данилова, наступит следующий этап войны – справедливость и возмездие.

Военный аналитик Агиль Рустамзаде полагает, что во второй половине 2023 года Украина выйдет на границы 1991 года. По его мнению, Россию ожидает кризис, вследствие которого оккупанты будут готовы уже текущей зимой вернуть захваченный Крым.

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Угроза наступления России на Украину: