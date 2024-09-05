Почему нелогично снижать учетную ставку и какова причина упадка бизнеса в прифронтовых регионах: экономист указал на ошибку НБУ

https://glavred.info/politics/pochemu-nelogichno-snizhat-uchetnuyu-stavku-i-kakova-prichina-upadka-biznesa-v-prifrontovyh-regionah-ekonomist-ukazal-na-oshibku-nbu-10594580.html Ссылка скопирована

Национальный банк в нынешних условиях довел экономику страны фактически до рецессии, искусственно создавая показатели инфляции на уровне 5%. Тогда как промышленная инфляция в Украине на сегодня находится на уровне 35%. Об этом сообщил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью политологу, журналисту Юрию Романенко.

"Это проявление монетарной политики Нацбанка. Есть промышленная инфляция - это рост цен на факторы производства, то есть элементы затрат, которые входят в себестоимость продукции, и там обвальная гиперинфляция. То есть она просто зашкаливает. Но ее никто не контролирует, ведь она регулятор вообще не интересует. А потребительские цены - там официальный показатель инфляции зажали путем статистических методов на уровне 5%. И показывает якобы макрофинансовую стабильность", - отметил экономист.

Он указал также на тот фактор, что по состоянию на сегодня почти нет предприятий, у которых наблюдается высокая рентабельность (30%). Такие показатели, по его словам, свойственны только финансовому сектору.

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"Там (в финансовом секторе, - ред.) рентабельность капитала, благодаря главе НБУ Андрею Пышному составляет более 30%. Поэтому и получается, что реальный сектор экономики в таких условиях полностью умирает. Нацбанк постепенно снижает учетную ставку. Но, если вы это делаете, при этом никоим образом не разблокируете процесс кредитования, то смысла в этом снижении нет", - пояснил финансовый аналитик.

В качестве примера Кущ привел случаи, когда предприятия в прифронтовых областях Украины не имеют возможности взять кредит, потому что, согласно нормативам НБУ, на них стоит так называемый "красный флажок".

"Они находятся в повышенной зоне риска, и им кредиты не дают. Только под 100%-й ликвидный залог. Поэтому в этом случае мы видим, как разрушается бизнес в таких областях, как Харьковская, Сумская, Черниговская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская области. Там выживают только предприятия олигархического формата. Поэтому НБУ у нас не выполнил главную функцию - по финансированию структурной перестройки экономики", - подчеркнул аналитик.

Алексей Кущ считает, что причина упадка бизнеса в прифронтовых областях - это "колоссальный просчет руководства регулятора, потому что в Украине до сих пор нет самовосстанавливающейся циркуляционной модели экономики, то есть самовозрастающей".

"Это когда ты даешь инвестиции, и через эффект-мультипликатор получаешь роль ВВП и дальше уже рост налоговых поступлений", - констатировал экономист и добавил, что в таких вопросах должна быть синергия политики правительства и национального банка.

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