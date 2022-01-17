Зеленский поведал, какой предлог может использовать РФ для нападения на Украину

Россия может использовать паспортизацию на Донбассе для вторжения в Украину / Скриншот ТСН

Россия продолжает массовую раздачу российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Под видом защиты "российских граждан" Москва может вторгнуться в Украину, говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

"Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан", - сказал глава государства в ходе встречи с американскими сенаторами.

Возможная агрессия России

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия сконцентрировала 100 тысяч войск возле границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране. Она подчеркнула, что Москва распространяет ложные сведения об Украине, США и НАТО с целью оправдания собственных действий.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. При этом он не исключил возможности размещения наступательного вооружения на территории Украинского государства.

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