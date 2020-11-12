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Подоляк признался, как Зеленский принимает решения о судьбе украинцев

12 ноября 2020, 09:16

Представитель Офиса президента описал процедуру и с кем советуется глава нации перед принятием важного решения.

Как Зеленский принимает решения - Подоляк раскрыл секрет
Как Зеленский принимает решения - Подоляк раскрыл секрет / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский принимает важные решения только после того, как соберет мнения разных людей. Обычно это около 20 точек зрения, зачастую конфликтных между собой.

То есть Зеленский собирает встречу, на которой выступает модератором, проводит обсуждение. Может собрать встречу повторно, если это сложный вопрос, рассказал в интервью Украинской правде советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

При этом Подоляк заверил, что в окружении президента нет конкретного человека, с которым Зеленский советуется чаще всего. Это всегда разный круг людей – в зависимости от тематики вопроса.

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На таких встречах часто бывают рабочие конфликты – но со стратегией у Зеленского проблем нет, заверил представитель ОП.

"…у нас пробуксовки получаются не в стратегировании функций, как многие думают, как раз таки здесь все понятно – где, в какой отрасли, что мы хотим параметрально получить. У нас начинаются пробуксовки на уровне исполнителей", – заявил Подоляк.

Владимир Зеленский: новости

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