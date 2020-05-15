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"Настоящие друзья": в МИД отреагировали на помощь от ЕС

15 мая 2020, 21:03

Министр иностранных дел обрадовался выделению средств на борьбу с китайской хворью от наших европейских партнеров.

Кулеба
Кулеба поблагодарил Евроопарламент / УНИАН

Сегодня Европарламент одобрил выделение 1,2 млрд долларов макрофинансовой поддержки для Украины, которая предназначена на борьбу с коронавирусной инфекцией.

На такое решение отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и поблагодарил европейские парламентариев за предоставленную помощь.

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"Европейский парламент одобрил 1,2 млрд евро макрофинансовой поддержки для Украины. Я благодарен за это решение настоящих друзей, не только партнеров. Солидарность - это ключ к преодолению коронавируса и минимизации его экономических последствий", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что Украина ожидает окончательное решение Совета ЕС.

Ранее Главред писал, что 14 мая депутаты Европарламента большинством голосов поддержали рассмотрение в формате ускоренной процедуры вопрос о выделении десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета помощи в 3 млрд евро - для преодоления кризиса, который вызван пандемией Covid-19.

Дмитрий Кулеба Европарламент помощь коронавирус
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