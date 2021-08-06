Помощь от МВФ потратят на создание подушки безопасности - ОПУ

На что потратят помощь от МВФ / 24 канал

Часть помощи от Международного валютного фонда может быть заведена в золотовалютные резервы Нацбанка для того, чтобы создать дополнительную "подушку" безопасности для Украины.

Только часть средств намерены использовать в нынешнем году, заявил советник главы государства по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире Украина 24.

"Сейчас дискуссия продолжается. Но как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведено в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году", - заявил он.

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По словам советника Зеленского, речь идет об использовании этих средств не на текущее потребление, а об использовании средств, чтобы стимулировать экономическое развитие в стране в среднем и долгосрочном периоде времени.

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"Это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", - добавил он.

Сотрудничество Украины и МВФ - о чем ранее писал Главред:

13 февраля в МВФ сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.

10 июня представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ, но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".

МВФ 2 августа окончательно утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из них 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины.