Поражение – единственный вариант для Путина, он не сможет победить Украину в войне – Кулеба

Глава Кремля Путин вместо того, чтобы принять свое поражение, бросает на поле боя людей и ресурсы, чтобы попытаться победить любой ценой, сказал Дмитрий Кулеба.

Путин пытается победить любой ценой, но он проиграет - Кулеба / УНИАН

У директора страны-агрессора России Владимира Путина осталось не так много вариантов на поле боя. Лучший выход для него – принятие своего поражения. Однако диктатор не хочет смотреть правде в глаза и бросает людей и ресурсы для достижения победы любой ценой. Но у него ничего не получится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью National Public Radio он рассказал о том, что единственным вариантом для Путина является поражение. Но кремлевский диктатор не хочет с этим соглашаться.

"Если я сейчас смотрю на поле боя и на ситуацию, я думаю, что у Путина не слишком много вариантов. На самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант - проигрыш войны", - отметил дипломат.

По его словам, вся сложность и трагедия ситуации заключается в том, что Путин не хочет смотреть правде в глаза и пытается победить любой ценой. Но ему не удастся победить Украину в войне.

"Вместо этого он бросает в бой все больше ресурсов и, главное, человеческих ресурсов, пытаясь победить любой ценой. Но этого не произойдет. Он не выиграет", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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