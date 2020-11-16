"Послала на х*й": Верещук рассказала, как поругалась со скандальным "слугой народа"

Ирина Верещук / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа, экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук рассказала о конфликтах внутри ее фракции.

В интервью Левому берегу она рассказала о своем конфликте с другим "слугой народа" Николаем Тищенко.

Отвечая на вопрос, правда ли, что Верещук послала Тищенко на х*й, она ответила: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет". Она добавила, что с тех пор с ним больше не общалась.

В то же время Верещук считает своей недоработкой то, что не смогла убедить Владимира Зеленского, что с Николаем Тищенко у нее не получится сформировать команду. По ее словам, Тищенко играл неконструктивную роль в избирательной кампании в Киеве.

"Я считаю своей недоработкой то, что не смогла убедить президента и людей, от которых это зависело, что с господином Тищенко у нас не получится сформировать команду", - пояснила она.

При этом Верещук пояснила, что считает деструктивным со стороны Тищенко.

"Деструктив заключался в том, и я уже говорила об этом публично, что я не могла понять, что делает у нас в штабе госпожа Шлапак. Человек баллотируется от Батькивщины, является нашей конкуренткой, но при этом, условно, руководит в нашем штабе. Когда до меня дошли слухи об этом, я спросила, что этот человек делает в штабе. ... Но мне так и не объяснил, какова роль людей, которые фактически не имеют отношения к нашей политической силе. У нас было два штаба - на Московской, 8 и в Парковом. Тоже мало кому понятно. На Московской, 8 - формально (возглавлял, - ред.) Тищенко. На Парковой - Александр Корниенко. Это был и мой штаб. Штаб кандидата на городского голову был в Парковом. Неоднократно делала попытки обсудить этот вопрос с ним (Тищенко, - ред.). Но результат налицо", - добавила Верещук.

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Напомним, ранее Верещук заявила, что после разгромного проигрыша на выборах в Киеве должен быть немедленно уволен глава столичной партийной организации Николай Тищенко. "Это провал работы Тищенко", - заявила она.