Верещук требует уволить Тищенко после провала на выборах в Киеве

"Тищенко должен быть немедленно уволен" - Верещук / Фото: пресс-служба Слуги народа

Бывший кандидат на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что после разгромного проигрыша на выборах в Киеве должен быть немедленно уволен глава столичной партийной организации Николай Тищенко.

"Я не являюсь членом партии, поэтому могу спокойно говорить, как эксперт. Кого увольнять – пусть решают партийцы между собой, так как я ни разу не была на их партийных собраниях и не знаю, как происходит работа. А не то, что я увидела по работе в Киеве… Могу смело заявить, что господин Тищенко как глава партийного центра должен быть уволен и немедленно. Это провал работы Тищенко. Понятно, что мой результат был чётко привязан к работе в Киеве, и понятно, что я тоже несу эту общую ответственность за то, что произошло в Киеве, но готова садиться и дебатировать публично на эту тему", - сказала депутат в интервью изданию Страна.ua.

По словам Верещук, в столице партия президента могла набрать гораздо больше голосов, однако по ряду досадных причин этого не произошло.

"Мы впервые берем участие в местных выборах, а когда ты впервые принимаешь участие… Любой результат – это результат "Слуги народа". Если говорить о Киеве, то Киев меня не впечатлил. "Слуга народа" могла набрать больше… Люди должны были видеть работу на округах и оценить ее. Здесь есть четкая привязка: мажоритарщики на округах и местные выборы. Так как, когда идет речь о партии, то есть и центральный рейтинг, то есть, не так важно", – посетовала она.

Нардеп добавила, что слишком много препятствий было на пути Слуги народа на местных выборах.

"На это повлиял и коронавирус, экономический кризис и политический раздор. Рекордно низкая явка. Выборы во время карантина, нужно было задать вопрос: целесообразно ли было их проводить. Конечно, решение принято и теперь нужно делать выводы, тем не менее, люди не пришли на участки, от слова практически совсем. Когда на участках, где 4 тысячи, приходит условно 600 людей", – подытожила Верещук.