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Повышение зарплат, двойное гражданство и новый паспорт: главное из выступления Зеленского в Раде

1 декабря 2021, 11:56
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Президент Украины 1 декабря выступил в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступил в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.

В своем обращение он затронул немало тем - Главред собрал самые основные заявления президента.

Зеленский пообещал всем детям Украины деньги от использования природных ресурсов

Президент Украины отметил, что Верховная Рада накануне проголосовала за важный налоговый закон № 5600. Этот закон увеличивает ренту за использование природных ресурсов Украины. Эти средства будут накапливаться на счетах юных граждан Украины.

"До 10 декабря я вношу законопроект про экономический паспорт Украинца. Согласно этому закону плата за использование недр Украины будет накапливаться на персональных счетах украинских детей. По достижению совершеннолетия они смогут потратить эти средства на образование или покупку жилья в Украине", – рассказал Зеленский.

Повышение зарплат медикам

Глава государства отметил, что зарплата врачей за год выросла вдвое, а с 1 января она составит минимум 20 000 грн, а средняя зарплата медиков будет 24 000 грн.

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Двойное гражданство для украинцев за границей

По его словам, в мире 65 млн украинцев. Для граждан Украины, проживающих в США, Канаде, ЕС, является важным вопрос множественного гражданства.

Читайте такжеВ Украине расширят список услуг для траты "тысячи Зеленского": что еще добавят"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", - заявил Зеленский.

О чем еще говорил президент - кратко:

– В Украине будет построен первый завод по производству военных дронов;

– Зеленский внесёт в Раду законопроект о двойном гражданстве;

– В 16-и городах Украины будут построены аэропорты;

– Анонсировал доступные кредиты под 5%;

– С 1 января зарплата врачей составит 24 тысячи гривен;

– ВВП впервые превысит $190 млрд, госдолг будет ниже 50% ВВП;

– построили 13 000 км дорог. Цель 15 000 км дорог за 2 года.

Автор: Сергей Кущ
viber
Верховная Рада Владимир Зеленский
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