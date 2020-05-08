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"Мр*зь и потомок пособников": одиозный Кива накинулся на Шмыгаля

8 мая 2020, 21:04

Скандальный нардеп резко выразил свое недовольство отменой празднования Дня победы.

Кива
Кива набросился на Шмыгаля из-за празднования 9 мая / УНИАН

Одиозный нардеп от фракции ОПЗЖ Илья Кива, который ранее публично предрек украинцам гибель и уничтожение, на этот разрезко высказался в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля за отказ праздновать на государственном уровне 9 мая - День Победы.

Так, нардеп назвал премьер-министра Дениса Шмыгаля мразью и потомком предателей и пособников нацизма.

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"Премьер-министр Украины Шмыгаль вчера на официальной встрече с моей парламентской фракцией заявил, что для него праздника 9 мая - Дня Победы не существует! Еще один сучий потомок предателей и пособников нацизма из Львовской области - колыбели украинского фашизма - дорвавшийся к власти. Объявляю нациста-Шмыгаля врагом моей Родины, с которыми я буду бороться! Не удивлюсь если у этой мрази в столе лежит аккуратно завернутая в бархатную тряпочку потертая фотография Адольфа Гитлера, которую он бережно хранит со времен своего дедушки. И по вечерам когда все уходят, достав из стола и приглушив в комнате свет, торжественно зигует", - написал Кива на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, 9 мая в Украине отмечается государственный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне, установленный указом Президента Украины №169 от 24 марта 2015 года.

Ранее Главред писал, что нардеп из фракции ОП-ЗЖ встрял в жилищные разборки, не позволяя киевлянину заселиться в квартиру, которую тот купил на электронных торгах.

Также Главред писал, что  Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо. В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

9 мая Илья Кива Денис Шмыгаль
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