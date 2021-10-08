Председатель Верховного Суда, которая противостоит судебной реформе, уходит в отставку

Глава Верховного Суда Данишевская уходит в отставку / Униан

Верховный суд созывают на пленум 22 октября для выбора нового главы – нынешняя глава Валентина Данишевская уходит в отставку. Она отметила, что не намерена после завершения в ноябре 2021 года 4-летней каденции на посту снова выдвигать свою кандидатуру на эту должность.

"Я не буду предлагать свою кандидатуру. Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного суда", – сказала Данишевская судьям Верховного суда после пленума в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что раньше времени инициировать процесс смены главы суда является хорошей европейской традиции, поэтому и сама поступила соответственно. По словам Данишевской, ее карьера как судьи также подходит к финалу.

Тем временем глава ЦПК Виталий Шабунин у себя в телеграме пишет о том, как Данишевская до того, как выйти на пенсию, пытается "уничтожить важнейшую реформу в стране", чтобы получить хорошую пенсию.

"Венецианская Комиссия считает судебную реформу конституционной, более того, ее Глава призвал как можно скорее ее воплотить. Но голове ВС Валентине Данишевской и ко на это плевать. В носу она имела Венецианку, когда речь идет о 150 тыс. грн в месяц ее пожизненного содержания", — пишет Шабунин.

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Важно отметить! Именно ВСП принимает решение о размере содержания, то есть пенсии, для Данишевской после окончания ее полномочий в суде. Шабунин также заметил, что законных оснований на такую пенсию Данишевская не имеет. Так как у нее не хватает судейского стажа.

Блокирование судебной реформы

Ранее сообщалось, что совет судей не смог избрать 3 членов этического совета, который должен оценивать добропорядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. Это привело к блокированию судебной реформы.

Во время голосования 16 из 26 членов Совета судей не поддержали ни одного из кандидатов – то есть проголосовали "против всех". Ранее в Центре противодействия коррупции предупреждали о возможности такого развития событий.