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Признание Россией "ЛДНР" – отказ от "Минска": у Зеленского ответили на проекты обращений к Путину

14 февраля 2022, 19:08
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Один из проектов постановлений в Госдуме по ОРДЛО может моментально разрушить минский процесс, сказал Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк
Россия официально признает Минские соглашения базовым механизмом разрешения конфликта на Донбассе - Подоляк / facebook.com/mpodolyak2

Если Госдума России проголосует за проекты постановлений, направленные на какое-либо признание Москвой российских образований "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе будет сигнализировать о фактическом отказе российского государства от Минских соглашений. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В комментарии Интерфакс-Украина он напомнил о том, что Россия уже предпринимала действия, которые нарушают минские договоренности. Речь идет о принудительной раздаче паспортов, укрепления рублевой зоны в ОРДЛО и фактической интеграции структур "ЛДНР" в российскую административную систему.

Читайте такжеВ России намерены ускорить признание "ЛДНР": Госдума направит обращения к Путину и в МИД"Принудительная паспортизация на оккупированных территориях, и укрепление рублёвой зоны, и фактическое подключение оккупационных структур к административной системе России. Всё это не просто не предусмотрено "Минском", а противоречит ему", - сказал Подоляк.

При этом Минские соглашения признаны всеми участниками переговорного процесса базовым механизмом урегулирования конфликта, о чем неоднократно заявляли и представители официальной Москвы.

"Все участники разносторонних переговорных усилий по вопросу о прекращении войны на Донбассе признают Минские документы как базовый путь для достижения мира. Неоднократно соответствующие заявления звучали и из России как официальная позиция этого государства", - отметил чиновник.

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Комментируя появление в российском парламенте проектов постановления о признании "государственности" так называемых "ЛДНР" он акцентировал внимание на том, что первый документ может сразу же разрушить минский процесс, а второй можно рассматривать как подготовку плацдарма для таких действий.

"Показателен сам факт того, что в российском парламенте появились два проекта неких решений по вопросу о так называемых "ДНР" и "ЛНР". Один проект решения способен мгновенно разрушить Минский процесс, другой проект решения можно оценить как подготовку почвы для разрушения", - заверил Подоляк.Читайте такжеНет никаких "ЛДНР", а оккупированные ОРДЛО – территория Украины: в Раде готовят документ по Донбассу

Также он добавил, что подобная ситуация может указывать на какие-либо разногласия во внутриполитических процессах РФ. Однако де-факто такие шаги означают выход России из Минских соглашений.

"Возможно, это свидетельствует о разбалансировке внутренних политических процессов в России. Возможно, причина ещё в чём-то. Но фактическое отношение российской стороны к Минским документам, которое проявляется в таких проектах, позволяет делать соответствующие выводы", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Планы в России о признании "ЛДНР"

В Госдуме РФ по инициативе фракции Коммунистической партии 19 января появился проект обращения к президенту Владимиру Путину об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных Россией отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В документе указано, что депутаты просят Путина признать "образования" на Донбассе в качестве "самостоятельных, суверенных и независимых" государств.

При этом парламентарии призвали главу РФ провести переговоры с руководителями "ЛДНР" с целью создания правовых основ для дальнейшего сотрудничества.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявлял, что Москва пока не будет признавать "ЛДНР". Причиной тому он назвал, дескать, их отказ от результатов "своих референдумов о независимости" в 2014 году в обмен на подписание "Минска".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил о том, что признание Россией "ЛДНР" станет выходом Москвы из Минских соглашений. При этом, как полагает дипломат, реальных планов признать оккупационные администрации в России нет – это игра, направленная на дестабилизацию ситуации.

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