Проиграет либо Путин, либо Пригожин: договориться уже не выйдет – Подоляк

"Контртеррористическая операция" Пригожина уже привела к захвату Ростова, и ряда федеральных трасс и штабов Южного военного округа РФ, отметил Михаил Подоляк.

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Раскол элит в России стал слишком очевиден, кто-то должен потерпеть поражение - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

В стране-агрессоре России все только начинается. Раскол элит стал очевиден настолько, что договориться им уже не получится. Боевики Вагнера уже захватили Ростов и ряд федеральных трасс. Проиграет либо группировка главы Кремля Путина, либо Пригожин. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он отметил, что "контртеррористическая операция" Пригожина уже привела к захвату боевиками Вагнера Ростова, некоторых федеральных трасс и штабов Южного округа. Свою оценку событиям дали в ФСБ, Национальном антитеррористическом центре и Генпрокуратуре РФ.

По мнению чиновника, договориться уже не получится. Кто-то должен проиграть – либо Пригожин, либо группа Путина.

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"Раскол элит слишком очевиден. Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный "антиПригожин" (группа Путина (Владимир Путин, российский диктатор) и кооператив "Озеро"). В России все только начинается", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Вооруженный мятеж Пригожина в России

Руководитель банформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны российских оккупантов в ракетном ударе по тыловым позициям боевиков. Пригожин заявил, что 25-тысячная группировка Вагнер идет разбираться с ведомством Шойгу.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер захватила Ростов. Появилась информация, что группировка контролирует уже Воронежскую область. По словам Пригожина, за ночь сбито 3 вертолета российских войск.

Ожидается выступление директора РФ Владимира Путина.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что конфликт Пригожина и Минобороны РФ – реальность. Пригожин говорит о реальном положении вещей на войне, а у Шойгу только тиражируют пропаганду.

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