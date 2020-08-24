"Путь в никуда": в МИД Украины призвали Беларусь не отвергать ценные советы

МИД Украины призвал Беларусь прислушаться к советам / ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резкую риторику коллег из Беларуси на совет президента Владимира Зеленского провести новые выборы. Минск призвали не отвергать ценные советы.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов", - говорится в сообщении.

В то же время украинские дипломаты заявили, что опыт Революции Достоинства "учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда".

Добавим, что Владимир Зеленский высказался так: "Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед! Я бы пригласил всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом. Если Александр Григорьевич победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и это вошло бы в историю".

Читайте также"Как крысы разбежались": Лукашенко опустился до оскорблений в адрес протестующихНапомним, ранее в белорусском Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который оценил массовые беспорядки и акции протеста в Беларуси.

Как заявил БЕЛТА пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, Украина и украинский народ - братский для белорусов.

"Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал представитель белорусского МИД.