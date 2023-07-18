Путин говорил о захвате Украины 20 лет назад, Запад закрыл на это глаза - Саакашвили

Михеил Саакашвили написал тайное письмо известному изданию, в котором рассказал о первой встрече с Путиным и о реакции Запада на угрозу со стороны РФ.

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Путин говорил о захвате Украины еще 20 лет назад / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который был арестован и находится в тбилисской клинике, заявил, что российский диктатор Владимир Путин планировал захватить Украину еще 20 лет назад. Об этом он откровенно рассказал в письме в Times, которое было тайно вывезено из больницы.

Саакашвили признался, что узнал об ужасных замыслах Путина еще во время их первой встречи в Кремле 2004 года.

"Обо всем, что он (Путин - Главред) делает, он более или менее ясно дал мне понять на первой же нашей встрече", - пишет Саакашвили.

видео дня

Он утверждает, что предупреждал Запад об этом, однако там проигнорировали угрозу. Саакашвили лично говорил об этом тогдашнему канцлеру Германии Герхарду Шредеру, который находился в тесных отношениях с Путиным.

"Когда я предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неуравновешенного и озлобленного психа", - пишет Саакашвили.

Отмечается, что именно Шредер проталкивал строительство газопроводов "Северный поток". Кроме того, до мая 2022 года он был членом совета директоров компании Роснефть и входил в наблюдательный совет Газпрома. Несмотря на то, что в первые дни войны он якобы осудил вторжение РФ в Украину, он все же не оборвал связи с Москвой.

"Поэтому нет ничего удивительного в том, что Шредер сразу на меня Путину донес", - пишет Саакашвили.

Дело Саакашвили

Экс-президент Грузии был задержан в октябре 2021 года, когда он после восьмилетнего отсутствия вернулся на родину. Политик не признал правосудие Грузии и заявил, что научился терпению в Украине.

3 июля появились новые кадры исхудавшего Саакашвили. Он взял участие в суде и заявил, что не совершал преступлений против Грузии и призвал сторонников единению.

После этого президент Украины Зеленский жестко отреагировал на ужасное состояние Саакашвили. Он призвал местные власти передать Саакашвили Украине.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - добавил украинский глава государства.

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