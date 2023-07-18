Путин говорил о захвате Украины 20 лет назад, Запад закрыл на это глаза - Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который был арестован и находится в тбилисской клинике, заявил, что российский диктатор Владимир Путин планировал захватить Украину еще 20 лет назад. Об этом он откровенно рассказал в письме в Times, которое было тайно вывезено из больницы.
Саакашвили признался, что узнал об ужасных замыслах Путина еще во время их первой встречи в Кремле 2004 года.
"Обо всем, что он (Путин - Главред) делает, он более или менее ясно дал мне понять на первой же нашей встрече", - пишет Саакашвили.
Он утверждает, что предупреждал Запад об этом, однако там проигнорировали угрозу. Саакашвили лично говорил об этом тогдашнему канцлеру Германии Герхарду Шредеру, который находился в тесных отношениях с Путиным.
"Когда я предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неуравновешенного и озлобленного психа", - пишет Саакашвили.
Отмечается, что именно Шредер проталкивал строительство газопроводов "Северный поток". Кроме того, до мая 2022 года он был членом совета директоров компании Роснефть и входил в наблюдательный совет Газпрома. Несмотря на то, что в первые дни войны он якобы осудил вторжение РФ в Украину, он все же не оборвал связи с Москвой.
"Поэтому нет ничего удивительного в том, что Шредер сразу на меня Путину донес", - пишет Саакашвили.
Дело Саакашвили
Экс-президент Грузии был задержан в октябре 2021 года, когда он после восьмилетнего отсутствия вернулся на родину. Политик не признал правосудие Грузии и заявил, что научился терпению в Украине.
3 июля появились новые кадры исхудавшего Саакашвили. Он взял участие в суде и заявил, что не совершал преступлений против Грузии и призвал сторонников единению.
После этого президент Украины Зеленский жестко отреагировал на ужасное состояние Саакашвили. Он призвал местные власти передать Саакашвили Украине.
"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - добавил украинский глава государства.
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