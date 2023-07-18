УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Путин говорил о захвате Украины 20 лет назад, Запад закрыл на это глаза - Саакашвили

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2023, 23:15 обновлено 18 июля, 23:38
83
Михеил Саакашвили написал тайное письмо известному изданию, в котором рассказал о первой встрече с Путиным и о реакции Запада на угрозу со стороны РФ.
Михеил Саакашвили, Владимир Путин
Путин говорил о захвате Украины еще 20 лет назад / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который был арестован и находится в тбилисской клинике, заявил, что российский диктатор Владимир Путин планировал захватить Украину еще 20 лет назад. Об этом он откровенно рассказал в письме в Times, которое было тайно вывезено из больницы.

Саакашвили признался, что узнал об ужасных замыслах Путина еще во время их первой встречи в Кремле 2004 года.

"Обо всем, что он (Путин - Главред) делает, он более или менее ясно дал мне понять на первой же нашей встрече", - пишет Саакашвили.

видео дня

Он утверждает, что предупреждал Запад об этом, однако там проигнорировали угрозу. Саакашвили лично говорил об этом тогдашнему канцлеру Германии Герхарду Шредеру, который находился в тесных отношениях с Путиным.

"Когда я предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неуравновешенного и озлобленного психа", - пишет Саакашвили.

Отмечается, что именно Шредер проталкивал строительство газопроводов "Северный поток". Кроме того, до мая 2022 года он был членом совета директоров компании Роснефть и входил в наблюдательный совет Газпрома. Несмотря на то, что в первые дни войны он якобы осудил вторжение РФ в Украину, он все же не оборвал связи с Москвой.

"Поэтому нет ничего удивительного в том, что Шредер сразу на меня Путину донес", - пишет Саакашвили.

Дело Саакашвили

Экс-президент Грузии был задержан в октябре 2021 года, когда он после восьмилетнего отсутствия вернулся на родину. Политик не признал правосудие Грузии и заявил, что научился терпению в Украине.

3 июля появились новые кадры исхудавшего Саакашвили. Он взял участие в суде и заявил, что не совершал преступлений против Грузии и призвал сторонников единению.

После этого президент Украины Зеленский жестко отреагировал на ужасное состояние Саакашвили. Он призвал местные власти передать Саакашвили Украине.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - добавил украинский глава государства.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Михаил Саакашвили Герхард Шредер
Реклама

Главное за день

Путин говорил о захвате Украины 20 лет назад, Запад закрыл на это глаза - Саакашвили

Путин говорил о захвате Украины 20 лет назад, Запад закрыл на это глаза - Саакашвили

23:15 Политика
ПВО, боеприпасы и броня для ВСУ: все итоги заседания Рамштайн-14

ПВО, боеприпасы и броня для ВСУ: все итоги заседания Рамштайн-14

22:27 Мир
"Оружия будет больше": в ОП заинтриговали громким заявлением

"Оружия будет больше": в ОП заинтриговали громким заявлением

21:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:32

Банки могут сдуться и взорваться: зачем переворачивать консервацию, пока она горячая

23:19

Новая избранница Билла Гейтса спровоцировала слухи про помолвку

23:15

Путин говорил о захвате Украины 20 лет назад, Запад закрыл на это глаза - Саакашвили

22:27

ПВО, боеприпасы и броня для ВСУ: все итоги заседания Рамштайн-14

22:21

Нереальная головоломка взорвет мозг: нужно найти 10 отличий

Японцы научно доказали наличие трех двойников у Путина - Сергей ЖирновЯпонцы научно доказали наличие трех двойников у Путина - Сергей Жирнов
21:57

"Оружия будет больше": в ОП заинтриговали громким заявлением

21:35

"Он фашист": Зеленский наехал на Путина и сказал, как должна завершится война

21:27

Дорофеева призналась, стала ли она Кацуриной, и как муж делал ей предложениеВидео

21:04

"Не отпускаю": адвоката заперли в ТЦК в Чернигове, когда он пришел по делу клиента

Реклама
21:04

ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге: в Минобороны заявили о продвижении

20:38

В Украине приняли очень важный закон для всех военных: президент подписал

20:36

Ани Лорак устроила неприличные танцы со своим бойфрендом-ловеласомВидео

20:24

Что означает странное выражение "сидіти крячкою": Авраменко дал неожиданный ответ

19:50

5 самых строгих запретов 20 июля, которые нельзя нарушать - приметы

19:46

У Путина проблемы с головой, он притворяется смертельно больным - экс-нелегал КГБВидео

19:40

"Отдать ребенка и спасти семью?": Зеленский сделал заявление о территориальных уступках

19:20

Почему осенние мирные переговоры пока являются иллюзиеймнение

18:51

Рекордная помощь: США выделяют для ВСУ важное оружие - Reuters

18:03

Языковед Авраменко рассказал украинцам, как правильно называть "сто грамм"

17:41

США считают, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении – WP

Реклама
17:30

Китайский гороскоп на август 2023: Быку – конфликты, Змеям - повышение

17:30

Украину накроет шторм: какие 3 региона будет заливать проливными дождями

17:26

Ведущая 1+1 раскрыла пол своего будущего ребенкаВидео

16:58

"Хотел убивать": друг украинской модели рвался воевать на стороне оккупантов

16:54

"На залог": в Лавре начали активный сбор денег после ареста Паши-мерседеса

16:51

Быстрый результат контрнаступления невозможен: Сырский раскрыл результаты на фронте

16:45

Покушение или теракт: эксперт спрогнозировал сценарий устранения двойника Путина

16:27

"Живут в золотой клетке": эксперт раскрыл судьбу "использованных" двойников ПутинаВидео

16:21

Как выгнать всех мышей из дома: три гуманных работающих способа

16:18

Налепила и забыла: девушка показала, как легко убрать налет на кране в ванной

16:10

Российский актер, который поддерживал Украину, перешел на "темную сторону"Видео

16:07

Откуда Путин берет деньги на содержание своих двойников: Жирнов раскрыл секретВидео

15:44

"Я подскочила, повсюду пыль": в Одессе обломок ракеты привалил пенсионера в постелиФото

15:43

Экс-сотрудник КГБ назвал двойников Путина и объяснил, как их "вычислить"Видео

15:39

"Посмотрите, чистая": девушка показала, как легко удалить ржавчину с инструментовВидео

15:39

"Это удары возмездия": Россия мстит Украине за удар по Крымскому мосту - Песков

15:38

Украину накрывает почти 7-бальный шторм: мощная магнитная буря затягивается

15:31

Лобода и Барских отказались петь на одной сцене с российскими звездами

15:30

Правда или миф: можно ли получить облучение от микроволновки

14:50

Двойник может заменить Путина после его смерти, но лишь в одном случае – ЖирновВидео

Реклама
14:48

Закуска разлетается на ура: сногсшибательные помидоры по-итальянски за 10 минут - рецептВидео

14:41

"Ничтожество, бездарь": Гиркин смачно отхлестал Путина и призвал к перевороту в РФ

14:22

Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ

14:20

7 популярных мифов в кулинарии: "кухонные" заблуждения, в которые вы верили

14:02

"Три важных вопроса": Зеленский созвал все военное руководство на Ставку

13:46

Для чего нужны полоски на таблетках: их нельзя игнорировать

13:42

Украина разгромила РФ в ЕСПЧ: суд принял решение в деле по иску Москвы

13:38

Еще один популярный молодой российский актер умер в забвении

13:33

Стало известно имя четвертого тренера Голосу країни на 1+1 УкраинаВидео

13:25

Можно ли есть сырые чесночные стрелки: удивительное влияние на организм человека

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять