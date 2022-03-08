"Путин находится в информационном пузыре": Зеленский предупредил мир о следующих целях РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что если не остановить войну сейчас, следующими целями России могут быть они.

В интервью ABC World News Tonight глава государства сделал ряд заявлений.

"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы в этой же зоне свободы. А когда нарушают и наступают на границы прав и свобод, то вы должны нас защищать, – заявил он. – Потому что мы будем первыми. А вы будете вторыми. Ибо чем больше этот зверь съест, тем больше он захочет еще, еще и еще".

Зеленский предупредил, что сегодня война в Украине, а завтра может быть "в Литве, Польше, Германии".

Президент в очередной раз подчеркнул на необходимости обеспечения воздушной безопасности для Украины.

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"Мы не можем допустить, чтобы Россия была только там (в небе. – ред.), потому что они бомбят нас, обстреливают, посылают ракеты, вертолеты, реактивные истребители – много чего", – сказал Зеленский.

Читайте также"Сколько еще нужно смертей и потерь?": Зеленский призвал Запад закрыть небо или дать боевые самолетыТакже он уверен, что президент США Джо Байден может сделать больше, чтобы остановить войну.

"Бесполетная зона нужна, чтобы сбивать ракеты, я говорил об этом Байдену. Думаю, президент США может делать больше". – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не готова к ультиматумам со стороны РФ.

"Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматумам. Но мы можем дискутировать с Россией о дальнейшем будущем Крыма и Донбасса", - заявил Зеленский.

По его словам, Путин способен остановить войну, а его действия украинский президент сравнил с действиями Гитлера во время Второй мировой войны.

"Путин находится в информационном пузыре. Он может сам закончить войну, которую начал. Денацификация, которую предлагает Путин, — это уничтожение нации, это нацизм, как в 40-х годах", - заявил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский вечером 7 марта обратился к украинцам. Глава государства снял видео на Банковой и заверил, что ничего не боится и остается в Киеве.

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